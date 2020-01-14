مؤشر بورصة الكويت يربح 103.03 نقطة خلال تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.65% رابحا 103.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6333.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.91% رابحاً 132.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7061.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.9% رابحاً 43.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4889.03 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 249.1 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون دينار كويتى عبر 10.7 ألف صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.71%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.04%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.92%، تليه شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 10.07%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية العقارية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.69% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.10%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 4.29%.



