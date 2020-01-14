تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

شُيع ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد السيدة نفيسة، في حضور عدد كبير من أعضاء المجلس، وشخصيات عامة، في مقدمتهم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة.





وتوفي الفقيد وفاة طبيعية أثناء نومه أمس الإثنين، حيث نشر المجلس القومي للمرأة، عبر صفحته على "فيسبوك" خبر الوفاة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





ويُقام مساء غد الأربعاء، عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، بمسجد المشير عقب صلاة المغرب.