Advertisements
Advertisements
Advertisements

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:32 م
Advertisements
مدرب برشلونة كيكي سيتين
مدرب برشلونة كيكي سيتين
مصطفى صابر
Advertisements
يسعى برشلونة إلى الابتعاد عن ريال مدريد في صدارة الدوري الأسباني لكرة القدم يوم الأحد عندما يواجه غرناطة في ملعب "كامب نو".

يتفوق فلريق البلوجرانا على ريال مدريد بفارق الأهداف في نهاية الأسبوع وسيأمل أن يرتد من تعادله المخيبة للآمال مع غريمه المحلي إسبانيول في آخر مباراة له بالدوري الإسباني.

ومع ذلك ، فإن استعدادهم لهذه المباراة لم يكن بعيدًا عن المثالية ، حيث أقيل مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي واستبدله بكيكي سيتين قبل ستة أيام فقط من استضافته لغرناطة صاحبة المركز العاشر ، التي هزمهم 2-0 في المباراة الذهاب في سبتمبر.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أول أزمات تواجه المدرب الجديد لبرشلونة المخضرم كيكي سيتين 

1- استبعاد لويس سواريز لمدة أربعة أشهر بعد إصابته في ركبته إثر هزيمته في مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد ، من المقرر أن يعود أوروغواي إلى اللياقة البدنية الكاملة في شهر مايو.

2- ويغيب عثمان ديمبيلي من تشكيلة برشلونة منذ نوفمبر ويغلق الآن في العودة سيغيب الجناح الفرنسي عن الملاعب لمدة شهر آخر ويمكن إعادة تقديمه ضد خيتافي.

3- خرج  البرازيلي آرثر من تشكيلة برشلونة ، منذ ديسمبر وسيشارك في المباراة ضد غرناطة ومع ذلك ، يجب أن سيكون قادراً على العودة ضد فالنسيا في نهاية الأسبوع التالي.

4- سيتغيب دي يونج بعد طرده ضد إسبانيول بعد الحصول على بطاقتين صفراء لذلك فإن الهولندي سيعود ضد فالنسيا.

يذكر أن أعلن برشلونة فجر الثلاثاء عن إقالة فالفيردي وتعيين المدرب المخضرم كيكي سيتين ليتولى مهمة التدرب في البلوجرانا حتى 2022.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب برشلونة الجديد مدرب برشلونة كيكي سيتين في الدوري المدرب كيكي سيتين

أخبار تهمك

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

منذ 38 دقيقة

لماذا يغضب نجوم ليفربول من يورجن كلوب؟

منذ ساعة و 17 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعة

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ حوالي 5 ساعات

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يفاجئ فالفيردي قبل مغادرة الفريق

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قاهر ريال مدريد يقترب من تدريب برشلونة

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

أخبار برشلونة اليوم: انتهاء عصر فالفيردي مع البلوجرانا والكشف المدرب الجديد وتفاصيل التعاقد ورسالة مؤثرة إلى ميسي

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟

كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد.. ناجح ضد زيدان وفاشل أمام سيميوني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

01:58 م

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

11:31 ص

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

11:50 ص

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status