4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

يسعى برشلونة إلى الابتعاد عن ريال مدريد في صدارة الدوري الأسباني لكرة القدم يوم الأحد عندما يواجه غرناطة في ملعب "كامب نو".





يتفوق فلريق البلوجرانا على ريال مدريد بفارق الأهداف في نهاية الأسبوع وسيأمل أن يرتد من تعادله المخيبة للآمال مع غريمه المحلي إسبانيول في آخر مباراة له بالدوري الإسباني.





ومع ذلك ، فإن استعدادهم لهذه المباراة لم يكن بعيدًا عن المثالية ، حيث أقيل مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي واستبدله بكيكي سيتين قبل ستة أيام فقط من استضافته لغرناطة صاحبة المركز العاشر ، التي هزمهم 2-0 في المباراة الذهاب في سبتمبر.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أول أزمات تواجه المدرب الجديد لبرشلونة المخضرم كيكي سيتين





1- استبعاد لويس سواريز لمدة أربعة أشهر بعد إصابته في ركبته إثر هزيمته في مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد ، من المقرر أن يعود أوروغواي إلى اللياقة البدنية الكاملة في شهر مايو.





2- ويغيب عثمان ديمبيلي من تشكيلة برشلونة منذ نوفمبر ويغلق الآن في العودة سيغيب الجناح الفرنسي عن الملاعب لمدة شهر آخر ويمكن إعادة تقديمه ضد خيتافي.





3- خرج البرازيلي آرثر من تشكيلة برشلونة ، منذ ديسمبر وسيشارك في المباراة ضد غرناطة ومع ذلك ، يجب أن سيكون قادراً على العودة ضد فالنسيا في نهاية الأسبوع التالي.





4- سيتغيب دي يونج بعد طرده ضد إسبانيول بعد الحصول على بطاقتين صفراء لذلك فإن الهولندي سيعود ضد فالنسيا.





يذكر أن أعلن برشلونة فجر الثلاثاء عن إقالة فالفيردي وتعيين المدرب المخضرم كيكي سيتين ليتولى مهمة التدرب في البلوجرانا حتى 2022.