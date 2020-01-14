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النيابة بقضية "كنيسة كفرحكيم": ضابط الشرطة الشاهد استشهد بحادث الواحات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:21 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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أفاد ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم من قضية "حرق كنيسة كفر حكيم"، بأن الشاهد في القضية الضابط أحمد جاد الله جميل يوسف، قد استشهد.

وقال ممثل النيابة: "النيابة العامة تنوه بأن الشاهد المرحوم أحمد جاد الله جميل، قد استشهد وتحرر عن واقعة استشهاده القضية رقم 975 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، التي قيدت بعد إحالتها للقضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018".

وطالبت النيابة العامة في مستهل الجلسة بتصحيح اسم أشرف السيد زهران ليكون صحة اسمه حسام السيد محمود السيد زهران وشهرته "أشرف"، وطالبت بتصحيح اسم المتهم شريف سعد حنفي، ليكون صحة اسمه أشرف سعد حنفي الشهير بـ"شريف".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة كفر حكيم النيابة العامة اخبار الحوادث

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