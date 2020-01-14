إطلاق شركة جديدة للتأمين التكافلي

أعلنت الشركة القابضة للتأمين، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق إنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي حياة، بمشاركة كلا من البنك الاهلي بحصة 24%، وبنك مصر وذراعه الاستثماري مصر المالية للاستثمارات بحصة 24%، و شركتي التابعه للقابضة للتأمين مصر لتأمينات الحياه ومصر للتامينات بحصة تبلغ 52%.





وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك تخارجه من حصته في أحد الشركات التأمين التكافلي للمساهمة في الشركة الجديدة، نظرًا لتفاؤله بمستقبل الاستثمار.





من جانبه توقع باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن هناك المزيد من التعاون مع بنكي الاهلي ومصر، لتقديم العديد من الخدمات.