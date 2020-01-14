شاهد.. جورج سيدهم في أحدث ظهور له برفقه هاني رمزي

ظهر الفنان القدير جورج سيدهم، في صورة تجمعه بالفنان هاني رمزي، وشقيقيه أمير وإيهاب، وظهر في حالة صحية جيدة.

ونشر صورة جورج سيدهم، المحامي أمير رمزي، عبر حسابه على فيس بوك، ولاقت الصورة إعجاب كبير من جانب الجمهور، معلقا عليها " كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين.. لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالي.. سنه سعيدة عليكم".

ويذكر أن آخر ظهور للفنان جورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين، وظهروا بملابس مسرحية المتزوجون، مع نفس الديكور لاستعادة ئكرياتهم الجميلة ولم شمل الفريق بعد سنوات طويلة.





نبذة عن جورج سيدهم

جورج سيدهم من مواليد قرية جرجا محافظة سوهاج في عام 1938، والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961.



