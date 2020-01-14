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تفاصيل تقديم كيكي سيتين في برشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:03 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي
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أعلن نادي برشلونة تفاصيل تقديم مدربه الجديد كيكي سيتين الذي سيتولى تدريب الفريق خلفًا لأرنستو فالفيردي المقال عقب وداع كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

 

وكشف برشلونة عن أن سيتين سيوقع على العقد في الساعة والواحدة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، بإحدى قاعات ملعب كامب نو، وبعد ذلك بـ30 دقيقة سيبدأ المدرب جلسة تصوير فوق أرضية الملعب، وفي الثانية والنصف سيظهر المدرب الجديد أمام وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي.

 

وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة.

 

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نادي برشلونة كيكي سيتين فالفيردي برشلونة اخبار الرياضة

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