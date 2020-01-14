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الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:03 م
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فالفيردي
فالفيردي
الفجر الرياضي
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علق إرنيستو فالفيردي على قرار رحيله من تدريب برشلونة ، بعد عامين ونصف العام قضاها في البارسا قدم خلالها العديد من الأرقام المميزة.

 

وقال فالفيردي في بيان له اليوم: "انتهت مسيرتي كمدرب في نادي برشلونة ، لقد كان موسمين ونصف مكثفة بالفعل من البداية ، خلال هذه الفترة مررت بأوقات سعيدة للاحتفال بالفوز بالالقاب ، ولكن كانت هناك أوقات صعبة ، لكن قبل كل شيء ، أود أن أبرز التجربة العاطفية التي شهر بها مع المشجعين في هذه المرحلة"

 

وتابع: "أود أن أشكر الرئيس بارتوميو ومجلس الإدارة على الفرصة التي قدموها لي لقيادة هذا الفريق وثقتهم طوال هذا الوقت".

 

وواصل: "أريد أن أشكر جميع الأشخاص الذين دعموني ورافقوني في النادي خلال هذين الموسمين ونصف وخاصة أولئك الذين يعملون في الفريق الأول والذين شاركت معهم العديد من اللحظات في المدينة الرياضية والسفر".

 

واختتم فالفيردي: "أشكر اللاعبين على كل العمل الجاد الذي سمح لنا بالفوز بأربع ألقاب ، من الآن فصاعداً أتمنى لكم كل التوفيق وأيضاً للمدرب الجديد كيكي سيتين".


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