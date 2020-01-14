عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد تقديم مدرب برشلونة الجديد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:52 م
Advertisements
كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موعد تقديم مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين ، الذي حل خلفا لإرنيستو فالفيردي.

 

وجاءت إقالة مستر فالفيردي بعد الإطاحة ببرشلونة من السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد يوم الخميس الماضي في المواجهة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

 

وتم توقيع العقود بين كيكي سيتين ورئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

 

وفي تما الساعة الواحدة مساء اليوم الثلاثاء، سيظهر كيكي سيتين على جماهير برشلونة في مؤتمر صحفي، وبعدها بنصف ساعة سيكون على موعد جلسة تصوير في ملعب الكامب نو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة الجديد كيكي سيتين الان رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خيانة فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

منذ 34 دقيقة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انتهاء موسم لويس سواريز مع برشلونة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل تقديم كيكي سيتين في برشلونة

منذ 34 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 ص

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

01:03 م

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

11:50 ص

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

09:48 ص

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status