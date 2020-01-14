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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة البحرين واستراليا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش البحرين NOW جول Bahrain

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:00 م
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مشاهدة مباراة البحرين
مشاهدة مباراة البحرين
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مشاهدة مباراة البحرين وأستراليا بث مباشر
مشاهدة مباراة البحرين ضد أستراليا بث مباشر لايف حيث يستضيف ملعب تامسات مباراة اليوم في منافسات المجموعة الاولى من فاعليات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التى تقام في تايلاند ونتابع مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر في تحديث مستمر بدون تقطيع عبر رابط yallakora مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والأسيوية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء منتخب البحرين ضد منتخب استراليا ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة
مباراة البحرين ضد أستراليا
الساعة 3:15 عصرا بتوقيت فى مصر
الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى السعودية
الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى الأردن
الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فى سوريا
الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فلسطين



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يلا شوت حصري رياضة البحرين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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