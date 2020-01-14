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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في مصر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:47 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في مصر خلال التعاملات الصباحية لأسواق الصاغة، وكان سعر الذهب يشهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات اليومين الماضيين على خلفية انخفاض اسعار الذهب العالمية وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:


سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  595.18 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 694.38 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 793.56 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,555 جنيها.


أسعار الذهب خلال تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  595.18 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر694.38 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر793.56 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,555 جنيه.


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

782 إلى 784

عيار 22 

717 إلى 719

عيار 21

684 إلى 686

عيار 18

586 إلى 588

عيار 14

456 إلى 457

عيار 12

391 إلى 392

الاونصة

24.311 إلى 24.382

الجنيه الذهب

5,472 إلى 5,488

الكيلو

781.714 إلى 784.000


 



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