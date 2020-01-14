سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في مصر خلال التعاملات الصباحية لأسواق الصاغة، وكان سعر الذهب يشهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات اليومين الماضيين على خلفية انخفاض اسعار الذهب العالمية وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:









سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 595.18 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 694.38 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 793.56 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,555 جنيها.









أسعار الذهب خلال تعاملات بداية الأسبوع





تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 595.18 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر694.38 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر793.56 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,555 جنيه.









الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 782 إلى 784 عيار 22 717 إلى 719 عيار 21 684 إلى 686 عيار 18 586 إلى 588 عيار 14 456 إلى 457 عيار 12 391 إلى 392 الاونصة 24.311 إلى 24.382 الجنيه الذهب 5,472 إلى 5,488 الكيلو 781.714 إلى 784.000







