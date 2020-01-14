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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في مصر
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:47 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في مصر خلال التعاملات الصباحية لأسواق الصاغة، وكان سعر الذهب يشهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات اليومين الماضيين على خلفية انخفاض اسعار الذهب العالمية وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 595.18 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 694.38 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 793.56 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,555 جنيها.
أسعار الذهب خلال تعاملات بداية الأسبوع
تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 595.18 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر694.38 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر793.56 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,555 جنيه.
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
782 إلى 784
عيار 22
717 إلى 719
عيار 21
684 إلى 686
عيار 18
586 إلى 588
عيار 14
456 إلى 457
عيار 12
391 إلى 392
الاونصة
24.311 إلى 24.382
الجنيه الذهب
5,472 إلى 5,488
الكيلو
781.714 إلى 784.000
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