محمود عادل لاعب الانتاج لـ"الفجر الرياضي": هدفي في وادي دجلة توفيق ربنا واللعب للأهلي والزمالك شرف كبير

تحدث محمود عادل لاعب وسط نادي الإنتاج الحربي عن هدفه الرائع من ركلة ركنية أمس الإثنين في مرمى وادي دجلة والتي كانت تجمع الفريقين في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وفي تصريح خاص لـ "الفجر الرياضي" قال محمود عادل: هدفي في مرمى وادي دجلة توفيق كبير من ربنا، وقليل جداً لما يكون لاعب قاصد يسجل من ضربة ركنية".









وتابع صاحب الـ 26 عام : "كابتن مختار مختار هو من أضاف لي الكثير داخل وخارج الملعب، وهو من جعلني من ظهير أيمن إلى لاعب وسط، وقال لي أنني سأكون إضافة للفريق لهذا المركز ومن خلال تعليماته أنفذ جميع الضربات الثابتة".





وأضاف: تمثيل منتخب مصر هو هدفي الكبير وأتمنى أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة.





وعن سؤاله باللعب للأهلي والزمالك أجاب: الفريقين كبار وأي لاعب يتمنى ارتداء قميص القطبين الكبيرين في مصر"





واختتم : "مثلي الأعلى في كرة القدم، الانجليزي ديفيد بيكهام فهو لاعب من طراز رفيع"





يذكر أن انتقل محمود عادل ظهير أيمن نادي الفيوم السابق إلى الانتاج الحربي، في الموسم الماضي عام 2018 ولمدة 4 مواسم.



