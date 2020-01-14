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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-1-2020 مقابل الجنيه المصري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:28 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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أسعار العملات اليوم
استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-1-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك، وكانت أسعار العملات مقابل الجنيه حالة من الانخفاض في البنوك خلال تعاملات اليومين الماضيين وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات العربية والاجنبية في البنوك العاملة في مصر وجاءت على النحو التالي:

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم نحو 15.8484 جنيهًا للشراء 15.9759 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.6234 جنيهًا للشراء 17.7668 جنيهًا للبيع

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو جنيه إسترليني 20.5459 جنيهًا للشراء 20.7176 جنيهًا للبيع

سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.3016 جنيهًا للشراء 16.4362 جنيهًا للبيع

سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.4221 جنيهًا للشراء 14.5421 جنيهًا للبيع

 أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2242 جنيهًا للشراء 4.2587 جنيهًا للبيع

سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم  نحو 52.1982 جنيهًا للشراء 52.6356 جنيهًا للبيع

سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3147 جنيهًا للشراء 4.3498 جنيهًا للبيع

سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2989 جنيهًا للشراء 2.3182 جنيهًا للبيع


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