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عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:50 ص
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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استقر ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اتخاذ قرار بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل النادي، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وإبلاغه برغبته في الرحيل.

وأضاف المصدر: "اللاعب كان قد عقد جلسة مع مدير الكرة قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز، وأبدى رغبته في الرحيل على سبيل الإعارة، من أجل إثبات جدارته في العودة للدفاع عن قميص الفريق".

واختتم: "ياسر إبراهيم يمر بحالة نفسية سيئة بسبب غيابه عن حسابات المدير الفني، وابتعاده عن المشاركة في المباريات سواء محليًا أو إفريقيًا، خاصةً في ظل إصابة سعد سمير واقترابه من الغياب لما يقرب من ثمان أشهر".


وكان ياسر إبراهيم، خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وبات من الأسماء المُهمشة في قائمة الفريق، الأمر الذي دعاه يطلب الرحيل معارًا إلى أي نادي من أجل البحث عن فرصة المشاركات الأساسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، إلا أن الأهلي يتبقى له ثلاث مواجهات مؤجلة.
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ياسر ابراهيم نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي اليوم

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