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جورج سيدهم يتصدر "ترند" جوجل بعد نشر آخر صورة له

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:22 ص
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جورج سيدهم
جورج سيدهم
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تصدر النجم جورج سيدهم "ترند" جوجل، بعد تداول أحدث صورة للنجم الكوميدي الكبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جورج سيدهم بحالة جيدة

وبدى جورج سيدهم بحالة جيدة، من الناحية المعنوية والجسدية، في الصورة التي جمعته بالنجم هاني رمزي، وشقيقه المحامي أمير رمزي.

صورة جورج سيدهم

ونُشرت صورة جورج سيدهم، عبر الصفحة الرسمية للمحامي أمير رمزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في الصورة التي جمعتهم بالكوميديان الكبير.

تهنئة جورج سيدهم

وهنأ أمير رمزي النجم جورج سيدهم، وكتب عبر "فيس بوك": "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".

زوجة جورج سيدهم

وكشفت زوجة الفنان جورج سيدهم الدكتورة ليندا، عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موجهة الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

المولد والنشأة

يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد 1938، ودرس بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961.

ثلاثي أضواء المسرح

التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون.

 وشاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

آخر ظهور للنجم جورج سيدهم

وظهر جورج سيدهم منذ عدة سنوات فى أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلى مسرحية المتزوجون، ولم يظهر بعدها.

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صورة جورج سيدهم جورج سيدهم الفنان جورج سيدهم

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