إمبراطور اليابان يقبل دعوة الملكة إليزابيث لزيارة بريطانيا

قبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو دعوة من الملكة إليزابيث للقيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة في أوائل عام 2020، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



قد أعلن قصر باكنجهام: "قبل جلالة الإمبراطور وإمبراطورة اليابان دعوة من جلالة الملكة للقيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة في ربيع عام 2020". واوضح القصر الملكي أن "جلالة الإمبراطور والإمبراطورة (الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو) سيبقيان في قلعة وندسور".



أثار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المقرر إجراؤه في 31 يناير، قلق بعض المستثمرين اليابانيين والشركات الكبرى التي شجعتها رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر على استخدام البلاد كقاعدة انطلاق إلى أوروبا.



استضافت إليزابيث زيارتين سابقتين من اليابان: قام الإمبراطور أكيهيتو بزيارة دولة في عام 1998، وقام الإمبراطور شوا (هيروهيتو) بزيارة دولة في عام 1971.



خلال تلك الزيارات، كانت هناك احتجاجات من قبل أسرى الحرب البريطانيين السابقين الذين طلبوا تقديم اعتذار كامل وتعويضات إضافية عن معاناة الحرب العالمية الثانية.



وقد قامت الملكة وزوجها، الأمير فيليب، بزيارة دولة واحدة إلى اليابان: في عام 1975 بدعوة من الإمبراطور شوا.

