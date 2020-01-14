هبة قطب تحسم الجدل: الختان لا يسبب البرود الجنسي للنساء

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجة، إن الختان يؤثر على حياة الفتاة منذ طفولتها إلى أن تكبر، مضيفة: "من يجري تلك العملية لابنته فهو يرتكب في حقها جريمة شنعاء".



وأشارت "قطب"، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه ليس من حق أحد أن يقطع عضو عامل في جسد شخص آخر، منوهة بأن البعض يعتقد أن عدم الختان يؤدي إلى النهم الجنسي وهو اعتقاد خاطىء، وعلميا غير صحيح.



وأضافت أن الفتاة التي تجرى لها عملية الختان تشعر بقهر لا يوصف، كما يتربى كره كبير للشخص الذي تسبب لها في إجراء العملية، مؤكدة أن عملية الختان لا تتسبب في الشعور بالبرود الجنسي لدى النساء.

