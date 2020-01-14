مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

فجر كارلوس ريكساش مستشار رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو ، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إقالة إرنيستو فالفيردي من تدريب البارسا وتعيين كيكي سيتين مديرا فنيا جديدا.

وقال كارلوس ريكساش مستشار بارتوميو في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية اليوم: "فوجئت بإقالة فالفيردي وكان قرار متسرع قليلاً, أعتقد أنه كان يجب الانتظار حتى نهاية الموسم".

وتابع ريكساش معلقا على التعاقد مع كيكي سيتين، قائلا: "مُناسب لأسلوب برشلونة".

وتعاقد برشلونة مع كيكي سيتين رسميا أمس الإثنين خلفا لإرنيستو فالفيردي الذي رحل عن صفوف الفريق على خلفية توديع السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.