انيس البدري لاعب الترجي ينضم رسميا لاتحاد جدة السعودي (فيديو)

أعلنت إدارة نادي الترجى الرياضي التونسي عن رحيل انيس البدري لاعب الترجي إلى الدوري السعودي عبر بوابة اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسمين ونصف.





ونشر الحساب الرسمي للترجي عبر موقع التغريدات "تويتر" ، موافقة النادي على انضمام انيس البدري لاعب الترجي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال انتقالات يناير لمدة موسمين ونصف.





وقال نادي الترجي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "إدارة النادي تسمح للاعب انيس البدري لاعب الترجي رسميًا للالتحاق بنادي الاتحاد السعودي".





كان الاتحاد السعودي قد تقدم بعرض رسمي لضم انيس البدري لاعب الترجي صاحب الـ 29 عامًا لمدة موسمين ونصف.





وكشفت تقارير صحفية عن سفر انيس البدري لاعب الترجي إلى المملكة العربية السعودية لإجراء الكشف الطبي فى اتحاد جدة، وذلك تمهيدًا لإعلان التعاقد مع اللاعب خلال إنتقالات يناير.





ويعتبر الدولي التونسي انيس البدري لاعب الترجي، أحد أفضل اللاعبين في صفوف نادى الترجي، خاصة أنه لاعب (جوكر) يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح، وشارك انيس البدري لاعب الترجي ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الاخيرة التي توج بها نادي ليفربول الإنجليزي بد تغلبه على فلامينجو بنتيجة 0/1 سجله اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.





ولعب انيس البدري لاعب الترجي فى صفوف نادي ليل الفرنسى خلال الفترة من 2010 حتى 2013، عندما انتقل إلى موسكرن البلجيكي ثم انضم للترجي التونسي فى عام 2016.





وخاض انيس البدري لاعب الترجي مع الفريق التونسي هذا الموسم في بطولة الدوري 9 مباريات نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع هدفين، بينما في دورى أبطال أفريقيا لعب 5 مباريات وسجل هدفين.





وشارك انيس البدري لاعب الترجي مع فريقه السابق في كأس العالم للأندية، ولعب مباراتين وسجل هدفين وحصل مع فريقه على المركز الخامس عقب فوزه على السد.





ويستعد الترجي التونسي حامل لقب دورى أبطال أفريقيا لمواجهة الزمالك بطل الكونفدرالية في بطولة كأس السوبر الأفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم 14 فبراير المقبل في قطر.



