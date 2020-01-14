أستراليا تحث السياح على تجنب المخاوف بشأن حرائق الغابات

حثت أستراليا، اليوم الثلاثاء، السياح الدوليين على تجنب المخاوف بشأن حرائق الغابات بعد أن خفضت الولايات المتحدة تحذيرًا من السفر، رغم أن الدخان الكثيف عطل الإستعدادات لبطولة استراليا المفتوحة في ملبورن.



وتشهد أستراليا أحد أشد مواسم الحرائق التي تشهدها، حيث اشتعلت حرائق الغابات منذ سبتمبر، وتسببت في مقتل 28 شخصًا وتدمير أكثر من 2500 منزل وتدمير الغابات والأراضي الزراعية بحجم بلغاريا.



ورحب رئيس الوزراء سكوت موريسون بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لتقليص تحذير السفر، وقال إن أستراليا "مفتوحة للغاية للأعمال التجارية"، وسط مخاوف من أن الحرائق ستضر بصناعة السياحة والاقتصاد الأوسع.



وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي المواطنين من توخي مزيد من الحذر عند السفر إلى أستراليا بسبب مخاطر الحريق، مما يضعها في نفس المستوى الثاني مع هونغ كونغ التي دمرتها الاحتجاجات.



وفي آخر تحديث لها، نقحت وزارة الخارجية الاستشارية للمستوى الأول بمعنى "ممارسة الاحتياطات العادية"، ومع ذلك حافظت على تحذير من المستوى الثاني للمناطق المنكوبة بالحرائق بما في ذلك المناطق الوسطى لولاية نيو ساوث ويلز، وولاية جنوب شرق فيكتوريا.



وتمثل صناعة السياحة الأسترالية أكثر من 3٪ من الناتج الاقتصادي السنوي، بنحو 1.95 تريليون دولار أسترالي (1.4 تريليون دولار).



وغرقت عاصمة الولاية الفيكتورية ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا وأحد البطاقات السياحية الرئيسية، في دخان خطير اليوم الثلاثاء رغم أن الطقس البارد قد خفف من خطر الحريق.



وقال مسؤول صحي رفيع بالولاية إن جودة الهواء في المدينة انخفضت إلى "الأسوأ في العالم" بين عشية وضحاها حيث أدت درجات الحرارة الباردة إلى سقوط جزيئات في الهواء بالقرب من الأرض. ونُصح السكان بالبقاء في منازلهم وإحضار حيواناتهم الأليفة إلى الداخل وإبقاء النوافذ مغلقة.



وقال منظمو البطولة، إنه تم تأجيل المباريات التأهيلية لأستراليا المفتوحة، وتم تعليق التدريبات في ملبورن بارك بسبب الدخان الخطير.



وأثرت حرائق الغابات على عدد من المسابقات الرياضية النخبة خلال الصيف الأسترالي، بما في ذلك كرة القدم، ودوري الرجبي والكريكيت، وأثارت الظروف الجوية السيئة المخاوف بشأن صحة اللاعبين في أول بطولة جراند سلام للتنس في العام.



وتسببت الحرائق أيضًا في حدوث كارثة بيئية للأنواع المحلية، بما في ذلك الكوالا والبابيز الصخري.



وعلى الرغم من الطقس البارد هذا الأسبوع، حذر المسؤولون من أن تهديد حرائق الغابات لم ينته بعد.



وواصلت الحرائق في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز على الرغم من أنه من المتوقع هطول أمطار على نطاق واسع في المناطق المنكوبة بالحرائق على الساحل الشرقي اعتبارًا من الأربعاء.



وأعلنت السلطات إنه لم يتم احتواء حوالي 20 حريقًا في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، بينما كانت حرائق فيكتوريا في 5 نصائح للتحذير من نصيحة "المراقبة والحركة"، وهو مستوى أقل من حالة الطوارئ.



وواجهت حكومة موريسون المحافظة انتقادات محلية ودولية بسبب تعاملها مع تهديد الحريق وردها على تغير المناخ.



وأشار رئيس الوزراء يوم الأحد إلى أن الحكومة قد ترفع أهدافها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، طالما أن هذا لم يرفع أسعار الطاقة، أو أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي.



وحذر علماء المناخ من أن حرائق أستراليا كانت نذيرًا لما كان سيحدث لبقية العالم مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب النشاط البشري.





