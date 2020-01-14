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فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:48 ص
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ميسي وكيكي سيتين
ميسي وكيكي سيتين
الفجر الرياضي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعيين كيكي سيتين مدربا للفريق بداية من أمس وذلك عقب رحيل إرنيستو فالفيردي عن البارسا.

ورحل فالفيردي عن برشلونة بعد مسيرة جيدة في أوقات وصعبة في آخرى، كان آخرها توديع السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وتبدو أن العلاقة ستكون جيدة بين المدرب الجديد وأسطورة البارسا ليونيل ميسي، حيث يظهر ذلك واضحا من خلال تصريحات الأول التي تشيد بالأرجنتيني.

وكان كيكي سيتين قال في تصريح سابق له : "ذات يوم وبدعوة من جوارديولا أتيحت لي الفرصة لـمشاهدة ميسي يتدرب على جانب الملعب, اقتربت منه وقلت له لا تعتزل حتى يصبح عمري 60 عاما, على الأقل حتى أموت".


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