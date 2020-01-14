الطالع الفلكي الثّلاثَاء 14/1/2020..خَاطِر يَتِيم!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.





اليوم 5 طوبة قبطى ، 14 كانُون ثَانِ رُومى، 19 جُمَادَى أوَّل،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -جَبَرت خاطر طفل يتيم ، الحَسَنَة بِعَشْرَةْ أمثالها يا مُصطفى. (محمُود فرج من فيلم الفانُوس السّحرى-1960)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للجدى - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من القوس للجدى فى العاشرة و 40 دقيقة ليلاً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف تظل فيه لتنتقل للدّلو فى الحادية عشرة و35 دقيقة ظهيرة 13 فبراير ، بتوقيت القاهرة ،ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الجدى (تنتقل للدّلو فى 13 فبراير)

(عطارد) ----- فى الجدى (ينتقل للدّلو 30 يناير)

(الزّهرة) ----- فى الدّلو (تنتقل للحُوت فى 2 فبراير)

(القمر) ------ فى الأسد (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس فى 8 فبراير))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





نحن/الشمس/ذواتنا مهما كنا أقوياء نشعر بالضعف بسبب برودة الشتاء فالشمس فى هذا الوقت ضعيفة وأشعتها لاتقوى على تدفئتنا أو توفير الحماية أوالحياة للنباتات والحيوانات،هذا يُفسّر خشونة الحياة لمواليد الجدى والذين لايتحصّلون على مكاسبهم إلا بعد تقدّمهم فى العمرأوبعد صراع ومُعاناة (راجع مقال14 /1/2017 برجك المزدوج) الآن/الشمس فى ضيافة بيت عدوّها/الجدى سيده زحل وعليك أن تلتزم بأدب الضيافة لتخرج منه بأقل خسائر مُمكنة،أثناء فترة إقامتك فى بيتيه/ستون يوماً فى الجدى والدلو قد ترى وجه زحل السيئ على شكل توريطك فى ديون وأقساط ثقيلة، دعاوى قضائيّة ، تعطيل للماكينات ،تشاجرأو تلاسن مع الدّهماء أو مجرمين ،الإضطرارلقبول وظيفة مُتدنيّة بصفة مُؤقتة لضيق ذات اليد، ولتخفيض المشاكل الواردة فى ثقافة الهنود التنجيمية فعليك مُعاملة الأطفال والأيتام ،النساء خصوصاً الحوامل والأرامل ، كبار السنّ، سُمر البشرة/الزنوج ومن يعانون البدانة المُفرطة،المُعاقين وذَوى القدرات الخاصّة ، الخَدَم والشحاذين ،المُشتغلين بأعمال السباكة والحدادة والمحاجر والمناجم و الفحم و اللحام والسمكرة والصرف الصحى والنظافة، بكل إحترام ودلال وإشباع طلباتهم ولو بقروشٍ قليلة، الإلتزام بالقوانين واللوائح مهما بَدَت مُتعنّتة، هذا كفيل فى ثقافتهم بتخفيض فرص المشاكل وأيضاً توفير فرصة واردة بدخول الشمس/ الثروة لعالمك الفقير/زحل بإمطارك بثروة فجائيّة ثقيلة لا تتوقعها دون مجهود بسبب دعوة رجل فقيرقمت بإرضائه بقروشٍ قليلة مثل ميراث،خبيئة كنز، أرض تدخل كردون المدينة..إلخ ، ليتحول حظ حسن من عامل بسيط إلى صاحب محلات فخمة بين ليلة وضحاها بفيلم لعبة الست.





دخول الشمس لبرج الجدى يتم الإحتفال بها فى الهند كعيد دينى كبير وهو البرج الوحيد الذى يتم الإحتفال فيه بدخول الشمس لأحد الأبراج لأنّه الوقت الذى تقوم فيه الشمس بإضاءة وإدخال نورها على زحل أبعد الكواكب المُعتمدة لدى الهنود فى المجرّة الشمسيّة والمشهور بأنّه مُظلم لبعده عن الشمس،اليوم 14 يناير أكثر المواعيد ثباتاً لعيد الحصاد وهو أكثر الأيام سعداً طوال العام فى ثقافتهم فهو اليوم الذى يعنى إنتهاء الأيام الصعبة منذ مُنتصف ديسمبر الفائت والآن تبدأ الشمس رحلتها نحو الزيادة فى الضياء يوماً بعد يوم نحو دفء الربيع، بمشيئة الله تَعَالى.





**طقوس هندوسيّة إحتفالاً بالشمس برحلتها نحو الربيع





اليوم الأول 13 يناير بوجى

يقوم الهندوس بالتخلص من أى قطع أثاث أو معدات غير مستعملة أو قديمة خاصّةً الخشبيّة منها والقيام بحرقها كعلامة على التنظيف أو التطهير والتى لم تعد لها حاجة للإستعمال،يقومون بغسل أطفالهم أقل من 3 سنوات بفاكهة العنّاب والتى يعتقدون أنها تحميهم من العيون الحاسدة ،يقوم الأشقاء بزيارة شقيقاتهم المتزوّجات وإهدائهنّ حلويّات،أصحاب المصانع أوالورش يقومون بتوزيع الحلوى والأموال (نقوط) على العمّال تماماً كأنّ صاحب المصنع هو الشمس، والعمّال هم زحل ومنح الحلويات للعمال يعنى دخول ضياء الشمس./ الحلويات على بيت زحل/ العمّال.





اليوم الثانى 14 يناير مَاكْرَا سَانْكَرَانْتِى/يوم الإحتفال الكبير بالحصاد فى البنغال

ويُسمّى بيدّا باندوجا/الإحتفال الكبير وفيه يقوم الهندوس بارتداء الملابس الجديدة النظيفة والذهاب لدور العبادة لأداء صلوات الشكر لله تعالى على الحصاد وبدء دخول الشمس بعد غيابها طوال الفترة الفائتة، يقومون برسم رسومات بالطباشير أمام منازلهم تُسمّى مُوجّو مزينة بالأزهار وروث الأبقار لإستجلاب المكاسب (روث الأبقار يعنى فى مفهومهم ثروة)التصدّق بوجبات طعام للفقراء ووهب ثوابها لأرواح أجدادهم الأموات، السفرفى هذا التوقيت غير مُستحب فى ثقافتهم حيث هذا اليوم مناسب لإعادة الصلات المقطوعة منذ زمن مع الأقارب والأحباء، إطعام الطيور والأبقار بأيدى الأطفال من ضمن صميم طقوس الإحتفال الكبير خاصّةً العصافير والأبقار.





اليوم الثالث 15 يناير كانوما باندوجا

لايتم الإحتفال به على نطاق واسع لكن هنود الجنوب/التاميل مِمّن يأكلون اللحوم يمتنعون عن تناول اللحم اليوميْن الفائتيْن وفى هذا اليوم يعودون مرةً أخرى لإلتهام اللحم والأسماك من جديد، تتم مُسابقات غير قانونيّة مثل مصارعة الثيران أو الفيلة ووضع الرهانات عليها خاصّةً فى بلاد نيبال وإقليم التاميل.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الثور: الصبر فضيلة عليك أن تتبنّاها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الجوزاء: أخبار قد تحمل حلاً لمشاكلك ،على أقل تقدير حاول الإستفادة من أىّ شخص يتواصل معك، المَرْء بإخوانه.





برج السّرطان: يوم مناسب لعمليّة تنظيف منزليّة شاملة وإعادة ترتيب ديكورات المنزل،البخورالطيب بعد إنتهاء عمليّة التنظيف بمثابة حمّام ساخن لطاقة المنزل.





برج الأسد: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والديون.





برج العذراء : بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة ، لاتقرصينى يا نحلة.





برج الميزان: النجاح لا يُقدم على طبق من فضة ، ضاعف جهدك المبذول حتى تحقق تقدماً مهما كان صغيراً، إنجِزْ القليل لكن إنْجِزْه بإتقان.





برج العقرب: الحظ حليفك وأعند الأقفال ينفتح أمامك بمجرد لمسه بمشيئة الله تَعَالى ، وظّف موجة الحظّ فى إنهاء أعمال ثقيلة أو تحتاج لمجهود مرتفع.





برج القوس: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج الجدى: الأوراق النقدية اللامعة قد تجدها تتدفق فى كف يدك مثل شلال المياه ، لا تنْسَ تقديم الشكر لله تَعَالى ثم إعانة فقير محتاج بمساعدة مُحترمة.





برج الدّلو: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.



