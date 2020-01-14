جورج سيدهم في أحدث ظهور له برفقة هاني رمزي وشقيقيه (صورة)

قام المحامي أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، بنشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجمعه بالفنان القدير جورج سيدهم، ظهر خلالها فى حالة صحية جيدة وروح معنوية مرتفعة.

وظهر الفنان هانى رمزى وشقيقيه، أمير وإيهاب فى الصورة رفقة الفنان القدير جورج سيدهم، وذلك احتفالا بالعام الجديد .





وعلق أمير رمزي على الصورة، قائلًا: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".





وكانت الدكتورة ليندا، زوجة الفنان الكبير جورج سيدهم، كشفت عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موجهة الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.





جدير بالذكر أن آخر ظهور فني للفنان جورج سيدهم كان منذ عدة سنوات فى أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلى مسرحية المتزوجون، والفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.