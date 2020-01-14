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السبب وراء عدم توقيع حفتر اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:44 ص
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حفتر
حفتر
وكالات
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قالت قناة العربية، نقلًا عن مصادرها، إن قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، وصل بنغازي عائدا من موسكو دون توقيع الاتفاق.

 

وذكرت المصادر، أن حفتر رفض أي تدخل أو وساطات تركية، وتحفظ على عدم تجميد الاتفاقية بين "الوفاق" وتركيا.

 

وأشارت المصادر، إلى ان بند سحب القوات التركية من ليبيا لم يكن موجودا في الهدنة، وأن حفتر اشترط عدم توقيع "الوفاق" على اتفاقيات دون الرجوع للجيش.

 

ودعت موسكو حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى اجتماع لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت تقارير إعلامية، أن السراج وقع عليه بينما طلب "حفتر" مهلة للتفكير في بنوده.

 

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ليبيا حفتر المشير خليفه حفتر السراج اتفاق وقف اطلاق النار

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