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للمرة الثانية.. تحويل رواية "أنف وثلاث عيون" لفيلم من بطولة خالد الصاوي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:25 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت إحدى شركات الإنتاج عن تحويل رواية "أنف وثلاث عيون" للأديب إحسان عبد القدوس لفيلم للمرة الثانية، بطولة الفنان خالد الصاوي، ومن المقرر بدء تصويره قريبا.

يذكر أن الرواية تحولت إلى فيلم للمرة الأولى عام 1972، وكان من بطولة محمود ياسين وميرفت أمين وماجدة ونجلاء فتحي.

وتدور أحداث الرواية حول الدكتور هاشم وعلاقاته النسائية.

وترصد الرواية علاقة الطبيب بثلاث سيدات تحديدا، هم أمينة ونجوى ورحاب، ناقلة المواقف التي تجمعهم.
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الكلمات المفتاحية

فيلم رواية خالد الصاوي الفجر الفني

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