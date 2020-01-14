للمرة الثانية.. تحويل رواية "أنف وثلاث عيون" لفيلم من بطولة خالد الصاوي

أعلنت إحدى شركات الإنتاج عن تحويل رواية "أنف وثلاث عيون" للأديب إحسان عبد القدوس لفيلم للمرة الثانية، بطولة الفنان خالد الصاوي، ومن المقرر بدء تصويره قريبا.





يذكر أن الرواية تحولت إلى فيلم للمرة الأولى عام 1972، وكان من بطولة محمود ياسين وميرفت أمين وماجدة ونجلاء فتحي.



