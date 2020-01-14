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سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تهتم الفنانة سمية الخشاب، بمشاركة جمهورها أحدث أخبارها اليومية والفنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

ونشرت الخشاب، مجموعة صور لها في أحدث ظهور لها، فيما لاقت الصور إعجاب وتفاعل كبير لدى جمهورها.

وظهرت سمية الخشاب فى الصور، بإطلالة سوداء أنيقة وأعتمدت تسريحة شعر ويفي مختلفة وتركته ينسدل على كتفيها، واعتمدت على ماكياج ثقيل يناسب إطلالتها وظهرت عمومًا في شكل أنيق ورائع.

فيديو كليب "عربية أنا"
يذكر أن سمية الخشاب، تنتظر عرض فيديو كليب "عربية أنا" الذي تم تصويرة فى لبنان، مع المخرجة رندلى قديح، وكانت قد نشرت مقطع فيديو لها بفستان ذهبى قصير أثناء لقائها فى الفندق المقيمة به مع المخرجة رندلي.

وعلقت سمية فى الفيديو قائلة: "أول مرة انحرف والبس قصير الناس عارفة عني إنى مش بلبس قصير.. اليوم أنا انحرفت"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أغنية عربية أنا من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مشاركتها في بطولة مسلسل" الحلال" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، مها أحمد، فادية عبد الغني، تأليف سامح الحريري، إخراج أحمد شفيق .


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الكلمات المفتاحية

منوعات سمية الخشاب رندلي قديح دراما الفجر الفني

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