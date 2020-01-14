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بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم المغرب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:47 ص
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منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية ألمانية، على رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في تمديد تعاقد لاعبه الحالي المغربي أشرف حكيمي المعار من صفوف ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “كيكر” الألمانية، أن إدارة بوروسيا دورتموند ستحاول التوصل لاتفاق مع ريال مدريد من أجل تمديد بقاء الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادي، هانز يواكيم فاتسكه، سيتفاوض مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من أجل حسم بقاء اللاعب داخل الفريق الألماني.

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واستطردت الصحيفة حديثها قائلة: "يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني في خطف أشرف حكيمي من بوروسيا دورتموند، بعد انتهاء إعارته عن طريق التوصل لاتفاق مع ريال مدريد.

والجدير بالذكر أن أشرف حكيمي قد انضم إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين ينتهيان الصيف المقبل، وشارك في 26 مباراة هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالهم ستة أهداف وصنع مثلهم.

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