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مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:19 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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أعلن المحامي نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا، أن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي لن تستغرق وقتا طويلًا في الفيفا وسيتم حسمها في وقت قريب.

وصرح نصر عزام أمس الإثنين، أن تعديلات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي جرت في الفترة الماضية شهدت تعديلات فيما يتعلق بشكاوى اللاعب وما كان يستغرق سنوات في وقت سابق يتم حسمه في شهور حاليًا.

ونوه المحامي المختص في المنازعات الدولية الرياضية إلى أن العقوبة المنتظرة هي إيقاف كهربا بجانب معاقبة نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وحرمانه من القيد بشكل مؤقت، بالإضافة إلى حصول الزمالك على تعويض مالي من جراء ما حدث.
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