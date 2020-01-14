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17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:30 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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تشارك دار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته بأرض المعارض في التجمع، للسنة الثانية على التوالي، وذلك من الفترة 22 يناير وحتىة 4 فبراير وكالعادة اعدت "المصرية اللبنانية"، باقة من ألمع اصدارتها الحديثة، والعناوين الجذابة التي اعتداد رواد الموقع وجمهور الكتاب أيجادها بالدار.

وتنوعت الاصدارت وشملت العديد من الاقسام، وابرزها "الادب والعلوم، والاجتماعية، والترجمات، وكتب الاطفال"، فضلًا عن الكتب القديمة المتميزة التي تعيد الدار نشرها من جديد.

وجاءت الكتب المشاركة في كل قسم على النحو التالي:

الأدب: كتاب "غرفة المسافرين"، نصوص أدبية للكاتب والروائى عزت القمحاوى، ورواية "أراك فى الجنة"، لـ محمد الفخرانى، و"بالأمس كنت ميتا حكايات عن الكرد والأرض" رضوى الأسود، و"عجائز البلدة"، للدكتور عمار على حسن، وللقلب مرسى أخير"، رشا سمير، و"رجال غسان كفانى"، عمرو العادلى، و"ما يشبه القتل" أحمد الملوانى، و"زيارة أخيرة لأم كلثوم" على عطا، و"اللوكاندة" ناصر عراق.

العلوم الإجتماعية: اصدر الدار كتاب "المرأة ميراث من القمر"، تأليف الدكتورة أمانى فؤاد،
الفلسفة وعلم النفس: كتاب "أعلام الفلسفة في الشرق والغرب- ابن سينا الشيخ الرئيس"، د. منى أحمد أبو زيد، وفي التاريخ يصدر أحدث كتابات الدكتور وسيم السيسي بعنوان "احنا مين".

الكلاسيكيات: يطرح كتاب "محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية الدولة الآموية" من كلاسيكيات التاريخ للشيح محمد الخضرى بك، وتحقيق محمد أحمد وأيمن فؤاد سيد، و"تاريخ الفلسفة الاوربية فى العصر الوسيط"، من كلاسيكيات الفلسفة، تأليف يوسف كرم، تقديم وشرح مصطفى النشار، و"الدول العثمانية من السلطان عبد الحميد الثانى إلى مصطفى كمال أتاتورك"، من كاسيكيات التاريخ، تأليف محمد رشيد رضا، وكتاب "قصة العرب فى أسبانيا، من كلاسيكيات التاريخ، تأليف ستانلى لين بول، ترجمة على الجارم، تحقيق وتعليق عبد الباقى السيد عبد الهادى، وكتاب "مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى"، من كلاسكيات التاريخ، تأليف السيد أمير على، ترجمة رياض رأفت، تحقيق وتعليق د. حسام أحمد عبد الظاهر.


الأدب القصصى: يصدر عن الدار "شرفة بيتهوفن"، لـ هانى عبد المريد، ويقدم الشاعر الكبير أحمد الشهاوى أحدث دواوينه فى معرض القاهرة بعنوان،"ما أنا فية"، شعر وفى الدراسات النقدية كتاب "قواعد الاملاء المعاصر فى العالم العربى"، من تأليف عبد العزيز نبوى.


البيئة: يصدر كتاب "المواطنة - العالمية.. البيئة.. الرقمية" من تأليف الدكتورة حسنى هاشم محمد، وفي قسم العلوم:يصدر كتاب "مخ القلب وإعجاز رب الأكوان"، من تأليف الدكتور عبد الهادى مصباح


الأطفال: يصدر عن الدار المصرية اللبنانية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، "رحلة إلى قرية الدهشة"، للكاتبة ضحى الخطيب، و"قلوب من ورق"، للكاتبةسماح أبو بكر عزت، ورسوم سندس الشابى،و"سلسلة مغامرات جديدة توم ايستون_تشارلى الدر"، ترجمة ولاء كمال.



17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
17 إصدارا من "المصرية اللبنانية" في جميع الأقسام بمعرض الكتاب 2020 (التفاصيل)
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