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الثنائي تيتو وبندق يطرحان مهرجان "برافو عليك يا صاحبي"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:06 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح الثنائي تيتو وبندق، أعضاء فريق المهرجانات الشعبية "القمة الدخلاوية"، مهرجانًا جديدًأ يحمل عنوان "برافو عليك يا صاحبي"، وذلك عبر قناته قمة الدخلاوية، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية، في الساعات الأولى من طرحه.

تفاصيل مهرجان "برافو عليك يا صاحبي"
يقدم المهرجان كل من تيتو، بندق، ومن كلمات شمس الناسف وتوزيع حودة بندق، تقول كلمات المهرجان: "ميزان الدنيا مايل مين ثابت على مبدأه جبان شاف نفسه بعد مجالي لأجل أجراه تعبت لحد مفكري تاه نفسي الحقه ليه الصادق بكدبه والي يكدب اصدقه، أنا هفضل اصيل اصون مخونش اللي باعوني اخد بادكو ياما وانتو هدفكو توقعوني قسمت اللقمة بس ده جوع يا جعانين عرفوني".

يذكر أن الاشقاء تيتو وبندق، من أوائل من مارس مهنة غناء المهرجانات الشعبية، حيث حققا نجاحًا كبيرًا داخل الساحة، فضلًا عن أن بندق شارك في العديد من الأعمال الفنية منذ صغره، أبرزهم دور طفل في مسلسل "الزوجه الرابعه"، بطولة الفنان مصطفى شعبان.



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الكلمات المفتاحية

مهرجان مزيكا غناء شعبي القمة الدخلاوية

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