"القمة الدخلاوية" يطرح مهرجان شعبي بعنوان "قلبي السفاح" عبر يوتيوب

تفاصيل مهرجان "قلبي السفاح"







طرح فريق "القمة الدخلاوية" لغناء المهرجانات الشعبية مهرجانًا جديدًا يحمل عنوان "قلبي السفاح"، وذلك عبر قناة الفريق الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية، في الساعات الأولى من طرحه.يقدم المهرجان كل من تيتو، بندق، حودة ناصر، التوني، ومن كلمات شاعر الغية، توزيع زيزو المايسترو، وتقول كلمات المهرجان: "وشك متلون غيرة في الغدر واخد تأشيره، ياصحاب شغلتها كبيرة قلبي خلاص مش مستحملكو، الدنيا يومين مش قاعدة، ومافيش من حد مساعدة القمة خلاص متواعدة شغل بجد وهنجننكو".يذكر أن شاعر الغية حودة، تعاون مع الثنائي تيتو وبندق، بعد انفصاله عن نجم المهرجان أحمد الفيلو، وقدم العديد من المهرجانات التي حصدت نجاح كبير داخل ساحه المهرجانات.