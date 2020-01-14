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رفض وساطة تركيا.. تفاصيل مشاركة حفتر في مباحثات موسكو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:30 ص
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خليفة حفتر
خليفة حفتر
الفجر
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كشفت قناة العربية أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، رفض مشاركة تركيا في الإشراف على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المسودة الروسية تجاهلت عددا من مطالب الجيش الليبي.

وأوضحت، أن بند سحب القوات التركية من ليبيا لم يكن موجودا في الهدنة، و"حفتر" رفض أي تدخل أو وساطات تركية، وتحفظ على عدم تجميد الاتفاقية بين "الوفاق" وتركيا.

وأشارت إلى أن حفتر اشترط أيضًا عدم توقيع "الوفاق" على اتفاقيات دون الرجوع للجيش.

وقبل قليل، غادر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موسكو؛ دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

الجدير بالذكر أن موسكو دعت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى اجتماع لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت تقارير إعلامية، أن السراج وقع عليه بينما طلب "حفتر" مهلة للتفكير في بنوده.
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الكلمات المفتاحية

لقوات الوطني الليبي المشير خليفه حفتر

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