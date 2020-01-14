التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد الإنجليزي، مباراة هامة لأصحاب الأرض ضد وولفرهامبتون، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويدخل الشياطين الحُمر بقيادة النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني، المباراة من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، بعد أن انتهت جولة الذهاب بين الفريقين سلبيًا.





ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، غدٍ الأربعاء 15 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





واستقر سولشكاير على التشكيل الخاص بفريقه أمام وولفرهامتبون، حيث بات من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:-





في حراسة المرمى: سيرجيو روميرو

في الدفاع: براندون ويليامز – هاري ماجوير – فيكتور لينديلوف – ديوجو دالوت

في الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد – ماسون جرينوود – خوان ماتا – دانيل جيمس

في الهجوم: أنتوني مارسيال