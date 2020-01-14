حمو بيكا وحسن شاكوش يفاجأن جمهورهما بطرح "انتي ليكي غلاوة خاصة"

تفاصيل مهرجان "انتي ليكي غلاوة خاصة"









طرح مطربو المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش وحمو بيكا ونور التوت وعلي قدورة، مهرجان جديد يحمل عنوان "انتي ليكي غلاوة خاصة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد المهرجان على نسبه مشاهدة تخطت حاجز الـ300 ألف مشاهدة، في الساعات الأولى من طرحه.يقدمه كل من، حمو بيكا، نور التوت، وحسن شاكوش وعلي قدورة ومن كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلمات المهرجان: "مش لاقيكو في وقت ضيقتي انتو ليه عاملين صحاب، كله قالي فداك رقبتي بس ساعة الجد غاب، زعلتني بجد طبتي منكو انا جالي اكتئاب، عمري ضايع قالو صايع دول رفايع مش تمام، صفي نية تكون ضحية تمسلسة تدور أوام".جدير بالذكر أن حمو بيكا، وفرقته تعرضة لعميلة نصب الايام الماضية، حيث قام اشخاص مجهلون بطرح تذاكر حفل باسمائهم، وكشف "بيكا" تلك الخدعة، وقام بتحذير جمهوره من شراء تذاكر هذا الحفلة.وعلى صعيد آخرى قد ناشد المؤدي حمو بيكا، رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.