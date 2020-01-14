عاجل.. بيان جديد من وزارة الخارجية بشأن مباحثات سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، بشأن المباحثات الجارية في واشنطن بشأن ملف سد النهضة، حيث شارك وزير الخارجية سامح شكري، في الاجتماع الذي عٌقد اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠ بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وأضافت الوزارة في بيانها، أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.



وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية غدًا الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٠ على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.