شاهد.. انهيار ريم البارودي بالبكاء على الهواء (فيديو)





دخلت الفنانة ريم البارودي، في نوبة بكاء على الهواء بعد تذكر صديقتها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.





وقالت ريم، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار" إنها ندمت على فترة حصلت فيها قطيعة بينهما وبين المهندس.





وأضافت: "كانت صديقتي لكن حصل بعض الخلافات بيننا لفترة، وبقول لميرنا وحشتيني أوي".





وتابعت: "كنا أصحاب جدا لدرجة إن الناس قالولى إني شبهها أوي، كانت مسمياني الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل".



