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نيمار يتحدث عن علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:16 ص
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نيمار
نيمار
أحمد عصام
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تحدث اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن علاقته مع جماهير الفريق خاصة بعد الأزمة في الصيف الماضي بشأن رحيله عن الفريق متجها إلى فريق برشلونة الإسباني.

وقال نيمار في تصريحات حسب شبكة كانال بلس : "أزمة الصيف الماضي مع الجماهير شيئ من الماضي، والان أضع تركيزي مع الفريق من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد جماهير الفريق التي تساندنا كل لقاء".

وأضاف : "لدينا في باريس مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، ونملك خط هجومي رائع على المستوى الأساسي أو الاحتياطي تجعلنا من أفضل الأندية في العالم".

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تعادل مع فريق موناكو بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

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