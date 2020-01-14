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عاجل.. فايلر يرغب في ضم نجم الدوري التونسي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:54 ص
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فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
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صرح مصدر داخل النادي الأهلي، إن الكونغولي جاي مبينزا مهاجم الملعب التونسي ضمن دائرة اهتمامات المارد الأحمر للحصول على خدماته في انتقالات يناير الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات أمس الاثنين: "الأهلي تلقى عددًا من الترشيحات لمهاجمين، وبرز اسم مبينزا كأحد الأهداف التي تم التحرك صوبها لمعرفة الطلبات المالية للاعب وناديه".

وأكمل المصدر حديثه: "رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أخبر إدارة التعاقدات بالنادي، أن هناك أولوية لديه في التعاقد مع أحد المهاجمين الأفارقة بالدوريات الأوروبية لذلك يضع مسؤولو الأحمر مبينزا كخيار ثانٍ حال تعذر ما طلبه المدير الفني".

واستطاع مبينزا احراز 6 أهداف هذا الموسم في بطولة الدوري التونسي بعد مرور 13 جولة وضعته في المركز الثاني بصدارة الهدافين.

يذكر أن النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لدعم الفريق به في انتقالات يناير الجاري، لمساعدة الأحمر على المنافسة على لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.
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