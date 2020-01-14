ريم البارودي: "نسيت أحمد سعد ومش هعيش على ذكراه"





قالت الفنانة ريم البارودي، إنه لا يوجد علاج معين لجرح الحب، سوى النسيان، مشيرة إلى أ نها يمكن أن تنسى الحب الأول.





وأكدت خلال حوراها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار": "نسيت أحمد سعد بس مقدرش أكرهه أو أحبه ولن أعيش على ذكراه".





وأشارت في سياق آخر إلى أنها تشعر بأنها مرزقة بالأصدقاء من الجنسين، لافتة إلى أن أقرب صديقة لقلبها هى الفنانة وفاء عامر.







