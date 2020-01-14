Advertisements
Advertisements
Advertisements

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:03 ص
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
أحمد عصام
Advertisements
أعلن مسؤولو فريق برشلونة الإسباني عن إقالة ارنستو فالفيردي مدرب الفريق وذلك بعد الخسارة القاسية في بطولة السوبر الإسباني من فريق أتليتكو مدريد بالدور النصف نهائي في المملكة العربية السعودية.

صحيفة إسبانية تكشف سبب رحيل فالفيردي :-

وأشارت تقارير إسبانية حسب الصحفي مارسيل يورنتي في الموندو ديبورتيفو، إن مصادر داخل النادي أكدت أن الإدارة قدمت تحذير لفالفيردي منذ أسابيع قليلة أن منصبه في خطر خلال الفترة المقبلة.

أسباب رحيل فالفيردي عن برشلونة :-

وكان السبب الأول في رحيل فالفيردي هو الأداء الباهت ضد ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والتعادل في كلا المباراتين بالرغم من أن الكلاسيكو كان يقام على ملعب الكامب نو، والبارسا اعتاد على الفوز في الديربي خارج وداخل ملعبه.

بينما يأتي السبب الثاني وهو سوء الإعداد البدني للفريق والذي جعل اللاعبين يظهرون بشكل سيئ في بعض المباريات وخسارة النقاط وهذا ما حدث في مباراة أتليتكو مدريد بالسوبر الإسباني.

وأيضا بسبب إعطاء ارنستو فالفيردي الإجازات الكثيرة للاعبين مما أثار غضب مجلس إدارة الفريق، وكانت آخرها إعطاء 5 ايام للاعبين بعد خسارة السوبر الاسباني من فريق أتليتكو مدريد.

وظهر البارسا في المباريات الأخيرة بغياب الروح لدى اللاعبين في غرفة الملابس، وهذا ما أشار إلى مجلس إدارة الفريق أن الفريق يسير في الطريق الخطأ مع فالفيردي.

من هو المدرب الجديد لبرشلونة :-

وتعاقد فريق برشلونة مع كيكي سيتين مدرب فريق ريال بيتيس السابق من أجل قيادة تدريب الفريق من صباح اليوم، وسوف يتم تقديمه لوسائل الإعلام ظهر اليوم الثلاثاء في مقر النادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

برشلونة أرنستو فالفيردي

أخبار تهمك

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ أقل من ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 15 ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يكشف عن موعد تقديم كيكي سيتين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

منذ أقل من ساعتين

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بلاغ رسمي من الأهلي للرد على واقعة سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

كشف حساب فالفيردي بعد الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كوتينيو ينفجر في وجه إدارة برشلونة

مدرب برشلونة يكشف أسباب الفوز على ريال مدريد في الكأس

4 أسباب لإقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

قائمة برشلونة لمباراة فياريال.. عودة ديمبلي واستبعاد راكيتيتش

عاجل.. تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد (صدمة للجماهير)

من يكره إرنستو فالفيردي في برشلونة؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

12:39 ص

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

01:10 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status