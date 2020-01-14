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كشف حساب فالفيردي بعد الرحيل عن برشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:05 ص
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فالفيردي
فالفيردي
أحمد عصام
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أعلن نادي برشلونة عن رحيل المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي عن قيادة تدريب الفريق وذلك بعد خسارة الفريق لبطولة السوبر الاسباني في الأيام الماضية من فريق أتليتكو مدريد.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد المنافس التقليدي للبارسا صاحب المركز الثاني.

وقاد فالفيردي برشلونة في 145 مباراة بجميع البطولات منذ توليه قيادة البارسا، ونجح في تحقيق الفوز في 97 لقاء، وتعرض للهزيمة في 16 مواجهة، وتعادل في 32 مباراة، وذلك بنسبة انتصار 66,9%.

وسجل لاعبو البارسا تحت قيادة فالفيردي 339 هدف وهذا ما يعد معدل كبيرة للغاية، بينما اهتزت شباك الفريق في 128 هدف بما يعادل ما يقارب اقل من الهدف كل مباراة.

وحقق ارنستو فالفيردي 4 القاب مع فريق برشلونة، حيث توج ببطولة الدوري الاسباني في مناسبتين، وفاز بلقب كأس الملك في مرة واحدة، وحقق لقب السوبر الاسباني في مرة واحدة، ووصل مع البارسا لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي.
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الكلمات المفتاحية

برشلونة أرنستو فالفيردي

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