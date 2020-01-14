ماكينة أهداف مُتحركة.. ماذا قدم الفرنسي "أرلم نويري" صفقة الأهلي المُرتقبة؟ (حقائق وأرقام)

ذكرت تقارير صحفية رومانية اقتراب النادي الأهلي من التعاقد رسميًا مع المهاجم الفرنسي أرلم نويري لاعب فريق ستيوا بوخارست الروماني، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد تراجع مستوي الثنائي مروان محسن ووليد أزارو بالموسم الحالي.





وأكدت "أناماريا برودان" وكيلة أعمال اللاعب أن مفاوضات الأهلي مع مهاجم ستيوا بوخارست وصلت لمراحل متقدمة، وبات "نويري" على أعتاب الانتقال للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الحالي في صفقة قد تكلف خزينة النادي ما يقرب من 800 ألف يورو.





ويواجه النادي الأهلي منافسة شرسة من جانب نادي أهلي جدة السعودي والذي يسعي بقوة للتعاقد مع مهاجم ستيوا بوخارست، حيث رصد 2 مليون يورو لحسم الصفقة بشكل رسمي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" معلومات عن المهاجم أرلم نويري وأبرز الأرقام في مشواره الكروي:-





- أرلم نويري من مواليد 21 فبراير لعام 1988 في مدينة "باريس"، ويبلغ عمره (31 عامًا)، وتعود أصوله إلي كوت ديفوار، ويحمل الجنسية الفرنسية، يبلغ طوله (1.83 سم)، ومركزه الأساسي "مهاجم صريح"، ويجيد اللعب بالقدم اليسري، وتبلغ قيمته التسويقية 2 مليون يورو.





- يُلقب مهاجم ستيوا بوخارست بـ"Bison" وهو حيوان ضخم يُشبه "الثور"، وحصل على هذا اللقب بسبب القوة الجسمانية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، كما أنه يمتلك قدرات تهديفية عالية حيث سجل 177 هدفًا تقريبًا خلال مشواره الكروي.





- بدأ المهاجم صاحب الأصول الإيفوارية مسيرته الكروية في فرنسا مع فريق الرديف بنادي تروا الفرنسي عام 2007، ثم انتقل إلي سويسرا حيث انضم لصفوف نادي "FC La Tour" السويسري، ولعب معه 14 مباراة وسجل 3 أهداف.





- انتقل إلي صفوف نادي إف سي بول السويسري موسم 2008 / 2009، ولعب معه 28 مباراة، وسجل 18 هدف، وحصل على 5 انذارات، وبطاقة حمراء وحيدة، انتقل بعدها لنادي أورانيا جنيف الرياضي موسم 2009 / 2010، ولعب معه 24 مباراة وسجل 15 هدفًا.





- توجه نويري إلي بلجيكا في موسم 2010 / 2011، وانتقل لصفوف فريق رويال اكسيلسيور فيرتون البلجيكي، ولعب معه 25 مباراة وسجل 22 هدفًا.





- انتقل في موسم 2011 / 2012 لصفوف رويال شارلروا البلجيكي، واستمر معه حتي 2014 وتخلل تلك الفترة إعارته مرتين لناديي "فيستيرلو وموسكورن"، ولعب مع شارلروا 60 مباراة وسجل 22 هدفًا، وصنع 7 أهداف، وحصل على 9 بطاقات صفراء.





- انضم المهاجم الفرنسي لصفوف نادي مونز البلجيكي موسم 2014 / 2015، ولعب معه 24 مباراة، وسجل 11 هدفًا، حصل على 4 انذارات، وبطاقة حمراء وحيدة، ثم انتقل في الموسم التالي لصفوف دينامو بوخارست الروماني واستمر معه حتي 2017، وخاض مع الفريق 59 مباراة وسجل 24 هدفًا وصنع 8 أهداف.





- انتقل نويري إلي نادي ستيوا بوخارست الروماني في صيف 2017 ومستمر معه حتي الآن، ولعب مع الفريق 110 مباراة، وسجل 51 هدفًا، وصنع 6 أهداف، خلال 5859 دقيقة لعب فعلية، وحصل على 14 انذار وتعرض للطرد مرتين.





- وخاض مع ستيوا بوخارست بالموسم الحالي 16 مباراة بواقع (786 دقيقة لعب)، وسجل 6 أهداف، وصنع هدف وحيد.





- حقق نويري لقب دوري الدرجة الأولي البلجيكي مع فريق شارلروا موسم 2011 / 2012، وحصد لقب هداف البطولة برصيد 18 هدف، كما حقق المركز الثاني بكأس رومانيا مع دينامو بوخارست موسم 2015 / 2016 بعدما خسر فريقه في النهائي أمام فريق سي إف آر كلوج بركلات الترجيح.





- وحصد لقب "هداف" الدوري الروماني موسم 2017 / 2018 برصيد 15 هدفًا، واختير أفضل لاعب أجنبي في البطولة من جانب صحيفة " جازيتا سبورتوريلور" الرومانية.



