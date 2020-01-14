ريم البارودي: شخصيتي عنيدة وأسراري مع شقيقتي فقط





كشفت الفنانة ريم البارودي، عن أنها شخصية كتومة ولا تحكي أسرارها إلا لشقيقتها الكبيرة فقط، مضيفة: "أحيانا الصراحة بتتفهم بطريقة غلط وأحيانا بطريقة صح".





وتابعت : "أول راجل فى حياتي كان والدي كان بيشتغل مهندس كهرباء فى السعودية، فهو صديقي المقرب لي، وكنت الوحيدة اللي بعرف كل أسراره".



يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مسلسل" قيد عائلة "مع النجمة ميرفت امين، والذي حقق نجاح كبير اثناء عرضه.









وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثى، أنها شخصية عنيدة جدًا خاصة مع نفسها.