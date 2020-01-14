Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريم البارودي: شخصيتي عنيدة وأسراري مع شقيقتي فقط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

كشفت الفنانة ريم البارودي، عن أنها شخصية كتومة ولا تحكي أسرارها إلا لشقيقتها الكبيرة فقط، مضيفة: "أحيانا الصراحة بتتفهم بطريقة غلط وأحيانا بطريقة صح".


وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثى، أنها شخصية عنيدة جدًا خاصة مع نفسها.

وتابعت : "أول راجل فى حياتي كان والدي كان بيشتغل مهندس كهرباء فى السعودية، فهو صديقي المقرب لي، وكنت الوحيدة اللي بعرف كل أسراره".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مسلسل" قيد عائلة "مع النجمة ميرفت امين، والذي حقق نجاح كبير اثناء عرضه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن ريم البارودي الفجر الفني

أخبار تهمك

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلاغ رسمي من الأهلي للرد على واقعة سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من ساعتين

عاجل - برشلونة يفسخ تعاقده مع فالفيردي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يكشف عن موعد تقديم كيكي سيتين

منذ أقل من ساعة

شوبير: الأهلي فيه حاجة غلط

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

ريم البارودي ترتدي القفطان المغربي في أحدث إطلالة لها (صور)

كارولين عزمي: شخصيتي في "أبو العروسة" الأقرب لقلبي.. ومشغولة حاليا بـ"قيد عائلي"

صلاح عبدالله يكشف سرًا من كواليس "قيد عائلي"

دنيا عبد العزيز تواصل تصوير "قيد عائلي" وتستعد للسفر للخارج والسبب ! (صور)

دنيا عبدالعزيز تواصل تصوير "قيد عائلي"

"سيمون" تفاجئ جمهورها في "قيد عائلي" وتكشف تفاصيل شخصيتها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

برشلونة يكشف عن موعد تقديم كيكي سيتين

12:31 ص

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

12:39 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status