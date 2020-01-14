برشلونة يكشف عن موعد تقديم كيكي سيتين

أعلن نادي برشلونة عن موعد تقديم المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني الجديد للفريق والذي جاء خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي بعد النتائج السلبية مع الفريق الكتالوني.





وسوف يوقع العقد بين فريق برشلونة وكيكي سيتين بشكل رسمي اليوم الثلاثاء في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وستكون هناك جلسة تصوير في الساعة الثانية وذلك بعد نصف ساعة من توقيع العقد.





وسيقدم كيكي سيتين للاعلام والصحفيين في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وسيقود المدرب الإسباني مرانه الاول مع البارسا مساء اليوم.





يذكر أن فريق برشلونة أعلن عن إقالة ارنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق منذ قليل وذلك بعد وصول لمخلاصة مالية مع وكيل أعماله.