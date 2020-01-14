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"شامخ" لأصالة تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:21 ص
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بوابة الفجر
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بلغت مشاهدات أغنية "شامخ" الجديدة للمطربة أصالة نصري والتي طرحتها  في 9 يناير الجاري، أكثر من 3,321,028  مشاهدة. 

وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وعبر الكثيرون عن روعة الأغنية بعبارات إيجابية، مثل: "الله على الاحساس".

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

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منوعات شامخ الفجر الفني

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