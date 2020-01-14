برلماني: لولا تدخل روسيا كان الجيش الليبي سيطر على العاصمة

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن مفاوضات موسكو حول الأزمة الليبية مثيرة للقلق للقاهرة من عدة جوانب، في مقدمتها أن مصر تنظر بقلق بالغ إلى مكان انعقاد هذه المفاوضات التي كان يجب أن تكون في القاهرة؛ لأنها كانت الحل الناجع.



وأضاف "غطاس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الجانب الثاني يتعلق بالأطراف التي تدير هذه المفاوضات، مؤكدًا أن تركيا لايمكن أن تكون راعية لهذه المفاوضات وهي طرف رئيسي في الأزمة.



وتابع النائب البرلماني، أن بنود الاتفاق أو ما رشح منه حتى الآن متحيز بشكل كامل لحكومة ما يسمى بـ"الوفاق" على حساب الجيش الوطني، معلقًا: "لولا التدخل الروسي لكان الجيش الوطني سيطر على العاصمة بأكملها عن طريق التحذير المباشر أو التهديد من قبل الجانب الروسي الذي عقد اتفاقًا مع تركيا".

