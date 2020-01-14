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مصر تنفذ أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف في العالم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:06 ص
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مشروع محطة المياه
مشروع محطة المياه
كريم وزيري
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تنفذ الدولة أكبر محطة لمعالجة مياة الصرف الصحي على مستوى العالم، بمنطقة بحر البقر، ويعتبر المشروع من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة قيمتها مليار دولار.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم؛ وتعد المحطة الأكبر على مستوى العالم، وسيتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.

ويتم إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة من إنتاج زراعي وحيواني وصناعي وتوفير أكثر من 40،2 ألف فرصة عمل موزعة على مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجارى المائية، وأعمال التشييد والبناء.

ويعد مصرف بحر البقر المصرف الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مرورًا بعدد 5 محافظات هى القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية.
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