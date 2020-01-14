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الحبيب علي الجفري: "مدارسنا ومساجدنا لا تعلم الدين جيدًا"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:19 ص
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الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
أمنية فوزي
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قال الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، إن العالم يشهد تغيرات ضخمة في طور تغيير موازين القوى في العالم، متابعًا: "ستكون الهند أعلى اقتصاديًا من أمريكي من 30 لـ50 عامًا".

وأشار "الجفري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الاثنين، إلى أن العالم يُعاد ترتيبه الآن، متابعًا: "نعيش تراكم صراعات باسم الدين حتى تحولت إلى مصارعة ثيران، والدين ليس دعاية للقتال والجهاد".

وأكد، أن الإرهاب ليس فكرًا ولا دين له، لكنه حالة نفسية تبحث عن فكرة لها، لافتًا إلى أن سيد قطب اعتبر من لا يسلك طريقه الفكري كافرًا.

وأضاف، أنه في كتابه "الإنسانية قبل التدين" أوضح أن تكون مسلمًا فمعناه أن تعيش وتقبل التنوع، وبدأ بالنقد الذاتي، مستكملًا: "هناك أمية دينية بين الشباب، وذلك لأن مدارسنا ومساجدنا لا تعلم الدين جيدًا".
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