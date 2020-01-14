خبير عسكري يكشف مفاجأة حول علاقة "الإخوان" والحرس الثوري الإيراني



وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان كانت ترغب في تشكيل حرس ثوري في مصر وقاسم سليماني كان سيأتي إلى مصر إبان حكم الإخوان لتشكيل حرس ثوري إخواني".



وأشار إلى أن إيران كانت القوة الثالثة في المنطقة أبان حكم الشاه، وبعد قيام ثورة 79 في إيران بقيادة خامنئي قام بإلغاء الجيش وتكوين الحرس الثوري، متابعا: "الجيش في أي دولة ولاؤه للدولة والشعب ولكن الحرس الثوري ولاؤه للمرشد فقط ولهذا شكل خامنئي الحرس الثوري".



وأكمل: "إيران قررت تشكيل حرس ثوري وقوة نووية وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة بدون طيار خلال الـ10 سنوات الماضية".



ولفت إلى أن استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني دليل على أن خامنئي يعتمد على حرس ثوري لا يمتلك خبرة وأنه أخطأ خطأ جسيما بتفكيك الجيش الإيراني، موضحا أن " الضابط الإيراني الجالس أمام شاشة الرادار لم يفرق بين الطائرة والصاروخ على جهاز الرادار مع العلم أن الطائرة تظهر بشكل واضح كالبطة على الرادار".



وحول أسباب مقتل قاسم سليماني على يد أمريكا قال: "سليماني كان يرغب في احتجاز رهائن أمريكيين في السفارة الأمريكية ببغداد ولم يكن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارا إلا باتخاذ قرار تصفيته."



كشف اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، معلومات جديدة حول تعاون جماعة الإخوان المسلمين مع الحرس الثوري الإيراني.