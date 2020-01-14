Advertisements
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-1-2020.. وعملة واحدة تنجو من التراجع أمام الجنيه
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:10 ص
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار العملات اليوم
تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه باستثناء اليوان الصيني في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع سعر الدولار عن الـ 16 جنيه في سعر البيع والشراء، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.8484 جنيهًا للشراء 15.9759 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6234 جنيهًا للشراء 17.7668 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.5459 جنيهًا للشراء 20.7176 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3016 جنيهًا للشراء 16.4362 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.4221 جنيهًا للشراء 14.5421 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2242 جنيهًا للشراء 4.2587 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.1982 جنيهًا للشراء 52.6356 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3147 جنيهًا للشراء 4.3498 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2989 جنيهًا للشراء 2.3182 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
سعر دولار أمريكي
|
15.8484
|
15.9759
|
سعر يورو
|
17.6234
|
17.7668
|
سعر جنيه إسترليني
|
20.5459
|
20.7176
|
سعر فرنك سويسري
|
16.3016
|
16.4362
|
100 سعر ين ياباني
|
14.4221
|
14.5421
|
سعر ريال سعودي
|
4.2242
|
4.2587
|
سعر دينار كويتي
|
52.1982
|
52.6356
|
سعر درهم اماراتي
|
4.3147
|
4.3498
|
سعر اليوان الصيني
|
2.2989
|
2.3182
Advertisements