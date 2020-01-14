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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-1-2020.. وعملة واحدة تنجو من التراجع أمام الجنيه

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:10 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه باستثناء اليوان الصيني في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع سعر الدولار عن الـ 16 جنيه في سعر البيع والشراء، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري


متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.8484 جنيهًا للشراء 15.9759 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.6234 جنيهًا للشراء 17.7668 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.5459 جنيهًا للشراء 20.7176 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3016 جنيهًا للشراء 16.4362 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.4221 جنيهًا للشراء 14.5421 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2242 جنيهًا للشراء 4.2587 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.1982 جنيهًا للشراء 52.6356 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3147 جنيهًا للشراء 4.3498 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2989 جنيهًا للشراء 2.3182 جنيهًا للبيع


متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة

شراء

بيع

سعر دولار أمريكي

15.8484

15.9759

سعر يورو

17.6234

17.7668

سعر جنيه إسترليني

20.5459

20.7176

سعر فرنك سويسري

16.3016

16.4362

100 سعر ين ياباني

14.4221

14.5421

سعر ريال سعودي

4.2242

4.2587

سعر دينار كويتي

52.1982

52.6356

سعر درهم اماراتي

4.3147

4.3498

سعر اليوان الصيني

2.2989

2.3182

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